Arda Anarat es Çinar Kaya

Çinar es el hermano de Ilgaz y el joven acusado de asesinato, aunque él asegura que es inocente.

No se lleva bien con su padre Metin pero sí con su hermano, que quiere a toda costa salvarle y para ello cuenta con Ceyilin.

Nova
Çinar Kaya es el joven acusado de asesinato en ‘Secretos de familia’. Es el hermano de Ilgaz Kaya, un reconocido fiscal dispuesto a todo por demostrar la inocencia de Çinar, e hijo de Metin Kaya, un importante inspector de policía.

El joven se ha metido en problemas en otras ocasiones, pero asegura que él no ha cometido el asesinato.

Su padre no confía en él, no tienen buena relación, pero por suerte puede apoyarse en su hermano. Sin embargo, sufre mucho por la presión que siente al ser comparado con Ilgaz y la única persona que realmente lo comprende es su hermana Dafne.

