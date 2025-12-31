Pinar Çağlar Gençtürk es Aylin Erguvan
Aylin es la hermana mayor de Ceylin, aunque no se llevan del todo bien.
La dura vida de Aylin igual explica sus comportamientos. Ni Ceylin logra entenderla a veces.
Aylin Erguvan es la hermana mayor de Ceylin y la hija de Gül.
La joven siempre ha sido la hija favorita de su madre y, por eso, su relación con sus hermanos no ha sido la mejor.
Aylin ha pasado por muy malos momentos en su vida. Perdió a su hijo hace cuatro años y desde entonces no ha podido levantar cabeza.
