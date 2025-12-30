Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Como era de esperar, ni Norma, ni Sara, ni Jimena quieren estar durante la boda de Gabriela y Fernando así que se buscan el mejor plan posible. Se van de viaje romántico a la casa de Santa Clara todos juntos, incluido Juan David.

Allí las tres parejas dan rienda suelta a su amor y planean sus futuros juntos.

Están todo lo enamorados que no están ni Fernando de Gabriela, ni Rosario de Armando, que, aunque quiera pasar página no deja de pensar en que Franco ahora tiene una nueva novia. Sobre todo, después de que Pepita le cuente que la pareja parece muy enamorada.

Pepita ha ido a visitar a don Martín, porque las cosas están muy tristes en la haciendaElizondo desde que las chicas no están. ¿Será así siempre cuando se vayan de manera definitiva?