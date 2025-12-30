Pasión de Gavilanes

Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Por nada del mundo querrían asistir a la unión de su madre Gabriela y Fernando, así que se van hasta que terminen las celebraciones.

Pasión de gavilanes

Como era de esperar, ni Norma, ni Sara, ni Jimena quieren estar durante la boda de Gabriela y Fernando así que se buscan el mejor plan posible. Se van de viaje romántico a la casa de Santa Clara todos juntos, incluido Juan David.

Allí las tres parejas dan rienda suelta a su amor y planean sus futuros juntos.

Están todo lo enamorados que no están ni Fernando de Gabriela, ni Rosario de Armando, que, aunque quiera pasar página no deja de pensar en que Franco ahora tiene una nueva novia. Sobre todo, después de que Pepita le cuente que la pareja parece muy enamorada.

Pepita ha ido a visitar a don Martín, porque las cosas están muy tristes en la haciendaElizondo desde que las chicas no están. ¿Será así siempre cuando se vayan de manera definitiva?

Pasión de gavilanes

Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas

Nadie puede creer que Fernando estuviera casado primero con la hija y ahora con la madre.

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

