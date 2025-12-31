Nova triunfa en 2025: suma otro año como la cadena femenina líder

Nova despide el año 2025 por todo lo alto.

A su 20 aniversario en el mes de noviembre se suma con un 2% otro año como la cadena femenina líder. ¡Y ya son 2 consecutivos!

De lunes a viernes, es también la temática líder de su franja de novelas (2,9%) y de la Sobremesa (2,7%).

Logra las series temáticas más vistas del año con Mi fortuna es amarte (332.000 y 2,8%), Mi secreto eres tú (317.000 y 2,8%) y Emanet (310.000 y 3,4%), todas líderes, seguidas en el ranking por las reemisiones de Amor bravío (292.000 y 3,4%), Lo que la vida me robó (270.000 y 3,4%) y Sortilegio (263.000 y 3,3%), también líderes.

Además, ha estrenado con éxito a lo largo del año Eternamente amándonos (256.000 y 2,6% líder), Tras el cristal (263.000 y 2,4% líder), Amor sin límite (228.000 y 1,9%) y Hermanos (122.000 y 2%).

Hoy brindamos por un 2026 lleno de amor, de historias románticas y de mucho más Nova.