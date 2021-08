Gülseren es traicionada por su abogado

Gülseren quiere divorciarse pero las cosas no irán como ella esperaba. Hay una trama de la que ella no tiene ni idea. La abogada de su oponente ha llamado a su abogado para sobornarlo. Este deberá hacer que Gülseren pierda el juicio. La abogada contraria no pierde el tiempo e indica al otro abogado que realice inmediatamente el proceso ¿Qué ocurrirá? ¿Gülseren se lo tragará? Descúbrelo en el vídeo.