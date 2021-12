Cihan pilla a Özkan en casa de Gülseren

Gülseren está locamente enamorada de Cihan, pero siente que no pertenece a su mundo, no encuentra su lugar entre los restaurantes de lujo, los vestidos caros y las cenas de etiqueta que forman parte de la vida cotidiana de su prometido.

Gülseren y Cihan tienen una cita en un elegante restaurante, pero él no se presenta y Gülseren no lo escucha cuando este pretende pedirle perdón. Un día que Gülseren y su hija se han quedado sin gas para cocinar aparece de repente Özkán con cajas llenas de comida preparada, los tres se sientan a la mesa y Özkán siente que recupera a su familia, pero, justo en ese momento, Cihan llama a la puerta de Gülseren con la intención de disculparse de una vez por todas... Si quieres saber la reacción de Özkán y Cihan al encontrarse en casa de Gülseren no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.