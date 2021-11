Cihan, acosado por Hacienda, sospecha que alguien quiere hundirle

Cihan está convencido que alguien está buscando su ruina. Primero fue la bomba que le pusieron en el coche y ahora una inspección de Hacienda. Consulta con su abogado y ambos llegan a la conclusión de que no es casualidad que desde hace algún tiempo las cosas se hayan torcido en sus negocios. Aunque Cihan asegura que no tiene nada que ocultar y que nunca ha estado metido en asuntos de corrupción, no las tiene todas consigo y sabe que, en cuanto los medios de comunicación conozcan la noticia, empezarán a difundirlo y su imagen pública se desplomará.