Cansu descubre quién es su madre biológica

Cansu ha descubierto la verdad sobre sus padres, Dilara y Cihan no son sus padres biológicos, sino que hubo un error en el hospital cuando nació. Investigando, ha descubierto que Gülseren es su verdadera madre por lo que no duda en escaparse del colegio e ir a buscarla. Acaba en un barrio humilde de su ciudad, en su edificio, pero tras preguntarle a la vecina y enterarse de que no esta en casa, decide ir directa a su trabajo, una cafetería que se encuentra cerca de su casa, allí se produce el encuentro y un gran incidente. Descúbrelo todo en el video