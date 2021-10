Cansu desafía a Cihan: "No me voy, me quedo aquí con mi padre"

Cansu está disfrutando de su nuevo hermano. El hijo de Özkan y Nuray es ya un nuevo miembro en la familia y su hermana está encantada de poder pasar tiempo con él. Está convencida de que ese es el hogar en el que debe estar.

Sin embargo, Cihan quiere que vuelva con él y Dilara a la mansión, pero Cansu se opone rotundamente: "No me voy, me quedo aquí con mi padre", ha dicho desafiante.

¿Cómo reaccionará Cihan? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia.