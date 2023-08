Süreyya se harta del juego de Faruk con Begum y le pide explicaciones

Faruk y Süreyya han tenido un desencuentro que los ha distanciado. Süreyya está molesta porque Faruk no le explica lo que pasa y ella ve que pasa mucho tiempo con Begum con la escusa de estar con Emir. A pesar de que Süreyya intenta darle espacio, las cosas no van bien.

Süreyya acude a un parque y allí se encuentra con una escena que la deja fría, pues ve a Faruk en una actitud muy complaciente con Begum. Harta de la situación, Süreyya se encara con Faruk y le pide explicaciones ante lo que está sucediendo. Faruk se queda sorprendido en un principio, pero luego intenta aclararle las cosas a Süreyya.

Se sincera con ella. Esta celoso de Begum porque la madre de su hijo se va a casar con otro hombre y Faruk siente que va a perder el cariño de Emir y no va a poder estar a su lado. Süreyya no termina de entender la situación. Lo suyo no termina de funcionar.