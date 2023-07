Faruk pierde los nervios ante su madre: "Has convertido mi vida en un maldito infierno"

Faruk cita a su madre en la oficiana de la empresa familiar. Esma le presenta los análisis genéticos que ha hecho a Emir y a él y le confirma que el pequeño es hijo suyo. Faruk está muy enojado con ella, la culpa de la marcha de Begüm a Londres.

Esma asegura a su hijo que ella no sabía que estaba embarazada y que sólo habló con la ginecóloga una vez para decirla que no estaban hechos el uno para el otro.

Faruk le pide que no se vuelva a entrometer en su vida. "Has convertido mi vida en un infierno. No puedes decidir el destino de todos", le revela su hijo muy enfadado. Está muy dolido con ella porque su intromisión le ha privado de la compañía de su hijo Emir.