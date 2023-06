Adem es el hijo de Reyham y tiene un claro objetivo: acabar con los Boran

Nadie sabía de su existencia hasta ahora. Adem ha salido de la nada y lo primero que ha hecho en la ciudad es abrir una sucursal de su empresa de transportes justo al lado de la de los Boran. Ese movimiento les ha sorprendido, pues hasta ahora tenían prácticamente el monopolio, pero ahora les ha salido un competidor. Esma ha querido invitarlos a la mansión para conocerse mejor. Ella sabe de la existencia de Reyhan, la que fuera mujer de su difunto hijo.

En la reunión en la mansión familiar las cosas han sido un poco tensas. Faruk enseguida ha sospechado de las verdaderas intenciones de Adem, pero no tiene pruebas que confirmen si es o no una persona que les va a dar problemas. Fikret ya conocía a Adem de antes, pero se ha guardado esa información para no molestar a su hermano Faruk.

Al regreso de la reunión con los Boran, Adem muestra sus verdaderas cartas a su madre. Espera vengarse de los Boran por todo lo que le han hecho a él y a ella.