Series

En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias Agosto

Nova (2%), cadena femenina líder con un hito en agosto

Nova (2%) cadena femenina líder con su mejor dato del año y la mayor distancia histórica en un mes de agosto, logra las series más vistas.

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Publicidad

Nova
Publicado:

Nova alcanza un 2% de cuota, su mejor dato del año, y repite como la cadena femenina líder, de nuevo a una gran ventaja sobre su inmediata competidora (+0,9 puntos), la mayor distancia desde diciembre de 2020 y la más alta de la historia en un mes de agosto. Es la cadena líder de la tarde (3,1%) y el Prime Time L-V (2,4%) temático.

Un mes más, tiene las series más vistas de la televisión temática con Emanet (2,8% y 236.000), Cuidado con el ángel (2,9% y 221.000), Cuento de una noche (2,7% y 215.000), Mañana es para siempre (3,1% y 212.000), el reestreno de La sombra del pasado (3,1% y 212.000) y Abismo de pasión (2,7% y 204.000), mientras que vuelven a obtener un gran seguimiento La tormenta (1,8% y 145.000), Cabo (1,5% y 113.000) y Esposa joven (1,6% y 74.000)

Nova » Series

Publicidad

Series

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Emir Tarhun, el hombre que verá cómo un matrimonio impuesto cambia su vida para siempre

Emir Tarhun, el joven que verá cómo un matrimonio impuesto cambia su vida para siempre

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (2%), cadena femenina líder con un hito en agosto

Gabino chantajea a Alfonsina después de que lo descubra con Ingrid
Momento destacado

Gabino chantajea a Alfonsina después de que lo descubra con Ingrid

Reyhan, la joven que cambiará para siempre la vida de Emir
Özge Yağız es Reyhan Aydinli

Reyhan, la joven que cambiará la vida de Emir para siempre

Alfonsina repara en que a Florencia no se le nota el embarazo
Momento destacado

Elisa rechaza la felicitación de boda de Damián

Elisa no quiere seguir teniendo conversaciones incómodas con Damián pero él sigue buscándola, a pesar de estar casado con Florencia.

Elisa ya ha saldado la deuda con Alfonsina
Momento destacado

Elisa ya ha saldado la deuda con Alfonsina

Una vez libre de deudas, Elisa puede poner en marcha su negocio en su procesadora y con ayuda de Gael.

Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

Elisa reta a Paloma: dejará a Gael si ella se lo pide

Elisa reta a Paloma: dejará a Gael si ella se lo pide

Así es Mi camino es amarte, la nueva serie que llega a Nova

Así es Mi camino es amarte, la nueva serie que llega a Nova

Publicidad