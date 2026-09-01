Nova (2%), cadena femenina líder con un hito en agosto

Nova alcanza un 2% de cuota, su mejor dato del año, y repite como la cadena femenina líder, de nuevo a una gran ventaja sobre su inmediata competidora (+0,9 puntos), la mayor distancia desde diciembre de 2020 y la más alta de la historia en un mes de agosto. Es la cadena líder de la tarde (3,1%) y el Prime Time L-V (2,4%) temático.

Un mes más, tiene las series más vistas de la televisión temática con Emanet (2,8% y 236.000), Cuidado con el ángel (2,9% y 221.000), Cuento de una noche (2,7% y 215.000), Mañana es para siempre (3,1% y 212.000), el reestreno de La sombra del pasado (3,1% y 212.000) y Abismo de pasión (2,7% y 204.000), mientras que vuelven a obtener un gran seguimiento La tormenta (1,8% y 145.000), Cabo (1,5% y 113.000) y Esposa joven (1,6% y 74.000)