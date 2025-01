Mateo pasa de la felicidad al odio cuando descubre la identidad de la joven con la que coincidió en el avión de regreso a la hacienda

Valeria ha logrado salir de España y ya se encuentra en la capital de México. Lo primero que ha hecho es acudir a la casa de Juana y Felipe para intentar conocer la identidad de la persona que le ha estado pagando los estudios durante todos estos años, pero ambos siguen siendo dos malas personas y no le dicen nada. Tampoco logra un trabajo estable y cuando el padre de Natalia deja de pasarle dinero (se supone que ya no necesita hacerlo porque han terminado la universidad) no le queda más remedio que seguir usando la identidad de Natalia y regresar a la hacienda donde al menos tendrá un techo donde dormir y una comida en el plato.

En el aeropuerto, de camino a la hacienda, se encuentra con un joven amable, divertido y guapo del que no sabe su nombre. Han estado conversando todo el tiempo que ha durado el viaje en avión y entre ambos ha surgido una química innegable. Pero han llegado al aeropuerto y sus caminos se han separado. Valeria se dirige a la hacienda donde su llegada produce una enorme sorpresa en Alfonso y en Freda. También se encuentra con Elena y su padrino Hilario. Elena tiene algunas dudas sobre Natalia, pues hay cosas que debería conocer y no sabe, pero Valeria le convence de que ha pasado mucho tiempo y siempre intentó olvidar lo sucedido en el pasado.

Ni Freda ni Alfonso la reciben con los brazos abiertos. Su presencia desafía su autoridad sobre la hacienda y Freda sospecha de que hay algo oscuro en su llegada, pero no tienen pruebas y se limitan a estar a la expectativa. Durante la cena aparece por el salón Mateo, el hijo de Hilario. Es ingeniero agrónomo y se encarga de intentar reflotar la hacienda, pues se encuentra en situación económica muy delicada. Cuando Valeria le ve entrar en el salón se alegra mucho, pues se trata del joven con el que se sintió tan feliz en el avión. Mateo también está encantado de verla allí; pero cuando Alfonso y Freda le dicen que se trata de Natalia, a Mateo le cambia el rostro y sale disparado de la habitación.

Toda la felicidad que tenía al volver a ver a la joven desaparece cuando descubre que se trata de la hija de los dueños y es la responsable del grave accidente que sufrió su padre y de todos los problemas que ocasionó en la hacienda cuando era pequeña. Valeria no entiende por qué ese cambio de actitud, pero cuando descubre los motivos, intenta justificarse con Mateo y pedirle disculpas por lo sucedido. mateo no está muy dispuesto a aceptarlas.