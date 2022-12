"Vamos a luchar juntos contra todo lo que venga" La promesa de Demir a Öykü

Öykü lleva escribiendo en su diario sus sentimientos, tanto los buenos como los malos. La vida de Öykü no ha sido fácil, pero desde que conoció a su padre y a Candan ha mejorado. Pero la vida de su padre no le gusta, muchas veces se mete en problemas o no los enfrenta.

Harta de la situación, Öykü le enseña a su padre el diario para que vea todo lo que siente. Demir se queda en shock cuando lo lee y le hace una promesa que nunca romperá.