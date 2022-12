Candan es el objetivo de Cemal en su venganza contra Demir

Demir nota que Candan está diferente. Ha acudido a la clínica de la veterinaria para preguntarle si se encuentra bien. Para su sorpresa, Cemal también aparece por ahí. Le dice que es vecino de Candan y se permite el lujo de afirmar, delante de Demir, que 'Candan está buenísima'.

Cemal parece tenerlo todo controlado. Demir no duda en amenazarle si no deja en paz a Candan, pero Cemal no se arruga. Está dispuesto a llevar su venganza hasta el final. Mientras, Candan, ajena a todo lo que ocurre entre los dos antiguos amigos, tiene planes para su futuro que no le van a gustar a Demir.