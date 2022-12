Asu no quiere participar en la venganza de Cemal contra Demir

Los malvados planes de Cemal incluyen la participación de Asu. Cemal quiere arruinarle la vida a Demir. Lo primero que pretende hacer es arrebatarle a la pequeña Öykü. Es ahí donde entra la participación de Asu a la que pide que se quede con la niña.

Asu no puede creer lo que Cemal pretende hacer y se niega a colaborar con él. No está preparada para recuperar a Öykü y no quiere hacerle daño a la niña arrebatándosela a Demir para llevarla a un orfanato. Pero la determinación de Cemal es completa. Sin embargo, Asu no quiere dar su brazo a torcer.