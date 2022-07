Gurclü pierde los papeles tras la muerte de su madre en el hospital

Los esfuerzos de los médicos han sido enormes y hasta la pobre Meryem se ha prestado para donar parte del hígado si con eso la madre de Gurclü se recuperaba, pero no ha sido posible. Los disparos que recibió a quemarropa del ex marido de Selma le provocaron unas heridas demasiado graves que no ha podido superar.

El ex marido de Selma está escondido en un refugio de pescadores junto a la costa. Cuando Gurclü se entera de la muerte de su madre, no puede reprimir la rabia y acude al refugio donde se encuentra el asesino de su madre con la intención de matarlo. Savas, Meryem y Burcu intentan impedir que cometa una locura y acabe en la cárcel, pero Gurclü está fuera de sí.