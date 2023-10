Roban una joya de gran valor en la casa de Orhan y Azra sospecha de Busra

En casa de Orhan están empezando a desaparecer joyas y objetos de valor. Nadie sabe quién puede estar detrás de estos robos.

La tía de Orhan no encuentra su anillo, de un gran valor económico. Azra no entiende que está pasando y sospecha de su asistente Busra por la que no tiene especial devoción.

No se imaginan que el ladrón es Hazim y que se ha apropiado de la joya para saldar una deuda pendiente.