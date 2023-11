Metin sufre un arrebato de celos: cree que Öykü le engaña con Fevzi

Öykü visita Metin. El hermano de Mahinur está muy dolido con ella. La vio junto a Fevzi y sospecha que la veterinaria tiene una relación sentimental con él.

Metin discute acaloradamente con la joven y la pide que se vaya de su casa y de su vida para siempre. "Estoy harto de que me tomes por idiota. Sal de mi casa, ya no quiero verte nunca más".

Öykü le asegura que no tiene nada serio con Toprak y le pide que confíe en ella, pero Metin no está por la labor. La joven cree que actúa por despecho y que sus palabras ofensivas hacia ella solo son para herirla. Metin no se imagina que su vida corre peligro y que Fevzi la está protegiendo.