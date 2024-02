Mithal se reconcilia con su hermana Melek tras descubrir su gran secreto

Mithal y Melek por fin han hecho las paces. Desde que ella regresara a la ciudad, Mithal ha sido quizá la persona que más se ha enfrentado y peleado con Melek por lo que hizo hace 20 años, pero las cosas poco a poco se han ido reconduciendo. Mithal ha pasado de no dormir en la mansión, para no coincidir con su hermana, a estar muy pendiente de ella y cuidarla en todo momento. El motivo principal fue cuando Mithal descubrió el verdadero motivo por el que Melek había regresado a casa y no era otro que su grave enfermedad y también haberse sincerado con su padre sobre cómo se sintió tras la muerte de su madre.

Además, Mithal ha encontrado la compañía de Seidan, una mujer que tiene un pasado oscuro, pero que intenta llevar el presente de la mejor manera posible. Mithal se ha enamorado de ella y Seydan se ha convertido en una verdadera confidente del hermano pequeño de los Karadag. Gracias a sus consejos, Mithal se ha liberado de todo el rencor y odio que había acumulado contra su hermana y la ha perdonado. Su enfermedad es la escusa perfecta para intentar cuidar de ella y recuperar todo el tiempo perdido entre ambos. nadie se explica muy bien este cambio de actitud de Mithal, pero claro, es que pocos conocen el verdadero motivo del regreso de Melek a su casa.