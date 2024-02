Defne reconoce sus errores y pide perdón a Melek y Ömar por su reciente comportamiento

Los últimos tiempos en la vida de Defne han sido un completo sube y baja de emociones. Está muy enamorada de Ömer con quien se siente segura y feliz, pero esa relación es un continuo foco de problemas a su alrededor porque ambos pertenecen a dos familias enfrentadas. Nadie ve con buenos ojos esa relación.

La primera en dudar es su madre Melek que la aconseja dejar de verse con Ömer por lo que pueda suponer para la familia. Melek llega incluso a hablar con Ömer para hacerle entender lo que pasa. La presión sobre Defne es muy grande. Por si fuera poco, Alpay y Funda tienen otros planes para su futuro; la quieren casar con Adnan, el hijo de Kenan, viejo y actual socio de Alpay. Ambos fuerzan la máquina para conseguir que Defne se comprometa con él, aunque ella no siente ninguna atracción sobre Adnan. Cuando Kerem advierte a su hermana del peligro que corre, Defne descubre asombrada el siniestro plan de su padre y Kenan para casarla a la fuerza con Adnan.

Melek es el otro frente al que Defne responsabiliza de sus desgracias. Lo que ella hizo hace 20 años les sigue persiguiendo y ha provocado los recientes problemas familiares. Defne no quiere ni oír hablar a su madre de lo que ella debe hacer o no, pues considera que no tiene derecho a hacerlo debido a los problemas causados en el pasado. Con todo ello, Defne ha lanzado duras acusaciones contra su madre y contra Ömer y ahora, después de descubrir los planes de Alpay y Funda, ha descubierto que estaba equivocada. Es hora de pedir perdón a a Ömer y a su madre por todo lo malo que les ha dicho en los últimos días.