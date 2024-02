Adnan está fuera de sí y acaba secuestrando a Defne

Adnan, el hijo de Keran, sufre un trastorno mental y está obsesionado con Defne. Su padre y el progenitor de la joven, Alpay, urdieron un plan para casarlos y, desde entonces, Adnan no ha podido quitarse de la cabeza a la hija de Melek.

Defne solo le ve como un buen amigo. Su corazón late por Ömer y Adnan no puede evitar sentirse celoso al verles en actitud cariñosa en un bar.

Lleva tiempo sin tomarse la medicación prescrita por su doctor y eso es algo que preocupa a su padre. Kenan no quiere que su hijo se vuelva a meter en problemas. Hace ya algún tiempo estuvo a punto de ir a prisión por agredir a una mujer, pero, finalmente, se libró por su incapacidad. Kenan le regaña por su mal comportamiento y agresividad hacia Kerem y Ömer.

Adnan no escucha los sabios consejos de su padre y su intención de secuestrar a Defne no se le va de la cabeza, así que aprovecha para llevarse a la fuerza a la hermana de Seyit cuando va a la escuela.

Ömer está muy preocupado por Defne, no da señales de vida y se lo comenta a Melek. La madre de la joven se persona en comisaría, junto a la pareja de su hija, para denunciar su desaparición. Están convencidos de que Adnan está detrás de todo esto y así se lo hacen saber al policía que les toma declaración y les pide los datos del sospechoso para investigar si tiene antecedentes penales.

Mientras tanto, Adnan lleva a Defne a una de las casas, propiedad de su padre. La joven está desesperada. Quiere huir del lugar, pero es prácticamente imposible.

Adnan la confiesa que no desea hacerla daño. "Solo quiero que me ames", le asegura a la hermana de Kerem. La joven le revela que nunca ha querido nada de él. "No te di esperanzas, solo fuimos amigos y nunca estaremos juntos", le asegura muy seriamente.

El hijo de Kenan no está dispuesto a que le abandone y menos si lo hace para irse con Ömer.