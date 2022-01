Ariadna se entera de que Álvaro va a tener un hijo con Olga

Olga sospecha algo sobre la relación que Ariadna y Álvaro están intentando mantener en secreto, por eso, tras decirle a Álvaro que es el verdadero padre del hijo que espera, no duda ni un segundo en ir a hablar con Ariadna.

Haciendo que no sabe nada acerca de la relación, Olga está tratando de contaminar por todos los medios lo que tienen Álvaro y Ariadna y no dudará en jugar la baza de su embarazo. Olga llama a Ariadna muy preocupada y esta, a pesar de que está muy ocupada, accede a verla. Entonces Olga, aún sabiendo que a Ariadna le va a doler mucho, le cuenta que el hijo que espera es de Álvaro, no solo eso, sino que, además, le cuenta todos los detalles de una cita muy romántica que supuestamente tuvo con él .

¿Cómo reaccionará Ariadna a toda esta información? ¿Cómo será la conversación que mantendrá con Álvaro tras haberse enterado de que va a ser padre? . Si quieres descubrirlo reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.