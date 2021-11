Ali no puede soportar la libertad de la que goza Cemile y está celoso

Ali sigue sin poder soportar que la que un día fuera su mujer intente valerse por sí misma y tome decisiones sin contar con él. Ella ya ha encontrado un trabajo por su cuenta y Ali no puede soportar que el pescador la siga protegiendo.

Por eso, cuando la ve por la calle no duda en salir e interpelarla. No quiere que ella trabaje ni que haga su propia vida, pero Cemile tiene una respuesta muy clara para el que un día fuera su marido. "No somos nada. Querías divorciarte, así que no me sigas", le responde Cemile a Ali en medio de la calle y delante de todos. El barrio entero comienza a murmurar.