Ali amenaza a Kenan con publicar los informes del negocio de las armas ilegales

Ali, durante los últimos meses, ha cedido ante todas las exigencias de Kenan, incluso ha dejado que su reputación se hunda por complacer a un hombre que intenta acostarse con Caroline, su mujer.

Kenan y Caroline siguen remando en la misma dirección, a pesar de que el principal objetivo de ella sea acabar con Cemile y su nuevo negocio, sea como sea. El que parece que se baja del barco es Ali que, harto de ceder ante las manipulaciones de ambos, ha decidido tomar las riendas. Cuando Kenan se da cuenta de que ya no es tan fácil controlar a Ali, intenta despedirlo con la mayor velocidad posible, pero Ali se ha hecho con los informes que contienen toda la documentación acerca del negocio de las armas ilegales del señor Kenan y, si lo despide, no dudará en hacerlos públicos ... ¿No te quieres perder cómo, por fin, Ali se enfrenta a Kenan y le planta cara? ¿Quieres ver si funciona su chantaje? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.