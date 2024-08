Yildirim descubre al marido de Azra en una conversación cariñosa que no es con su mujer

Yildirim estuvo a punto de casarse con Azra pues ambos eran compañeros en la facultad. Todo terminó de manera abrupta y Azra acabó casada con Sergen Günay. Ambos dejaron de verse y él se marchó a Ankara para superar aquel duro momento. El matrimonio de Azra con Sergen sigue su curso y ambos son padres de tres niños. Pero Yildirim ha regresado a Estambul y está trabajando para el bufete del Elmar, el mismo por el que acaba de fichar Azra. Ella ha tomado la decisión después de comprobar que su madre la ha mentido cuando le dijo que dejaría el despacho al jubilarse y que Azra se encargaría de dirigirlo. Çolpan nunca tuvo esa intención. Enfadada con su madre, Azra aceptó la oferta de Elmar y ahora trabaja para él.

Su sorpresa es grande cuando descubre que Yildirim también es uno de los principales socios del bufete. Trabajar juntos es algo nuevo y ninguno de los dos se olvida del pasado entre ambos. Azra le deja claro a Yildirim que es una mujer felizmente casada y que lo que ocurrió entre ellos ya es historia.

Yildirim sigue estando enamorado de ella, pero sabe que ahora está casada y su relación es imposible. Después de una exitosa jornada para el bufete, se celebra una cena para celebrarlo. Sergen también estará allí y Yildirim le descubre hablando por teléfono con unos términos muy cariñosos. Sergen intenta justificarse asegurando que hablaba con Azra, pero las mentiras tienen las patas muy cortas y enseguida se demuestra que eso no era así. Yildirim sabe que Sergen está engañando a Azra.

Sergen está en una muy delicada situación y, tras beber más de la cuenta en la cena, acude a hablar con Yildirim para preguntarle por qué no le ha dicho nada a Azra. La respuesta de Yildirim es muy elegante, pero Sergen no se lo toma bien. Está demasiado borracho para controlarse. Azra no sabe nada, pero Yildirim no sabe qué debería hacer.