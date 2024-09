Azra teme quedarse sin la custodia de sus hijos tras las amenazas de Sergen

Nadie sale de su asombro cuando Sergen se presenta como el nuevo máximo responsable del bufete de abogados de Çolpan, sus hijas y Erman. Boran, el nuevo máximo accionista, quiere hacer el mayor daño posible a Çolpan y a Erman y por ello ha contratado a Sergen poniéndolo por encima de todos.

Las nuevas normas que impone Sergen en el bufete son muy duras para todos los empleados, incluyendo a su ex esposa. Pero la cosa no va a quedar ahí. Sergen está decidido a quedarse con la custodia de los niños y amenaza a Azra con llevárselos lejos. No se trata de una lucha justa, pues Sergen chantajea a la que era su esposa con datos sobre su madre. Ahora Azra se encuentra entre la espada y la pared, pues deberá tomar una decisión que siempre será muy difícil. Sergen está disfrutando.