Zerrin descubre la locura de Hakan mientras Bahar es víctima de la ira de su hermano

Nehir considera a Zerrin como una madre para ella y, aunque han tenido sus diferencias, vive con ella desde que se casó con Hakan y la ayuda en todo lo que puede. De hecho es de las pocas personas en las que puede confiar desde su boda. A Zerrin esta vida actual no le desilusiona para nada. Tiene todo el dinero que pueda necesitar y disfruta de una tranquilidad que nunca pensó. Pero desde la aparición de Nazim en escena, el comportamiento de Hakan ha sido algo sorprendente. Zerrin siempre pensó en que Hakan era una persona algo extraña y hace un tiempo descubrió que entraba en un cuarto privado y cerrado con llave del que nadie sabia nada. Ahora, descubre donde esconde la lleve y decide entrar allí. Lo que encuentra la deja de piedra. Sus temores se confirman, Hakan está muy mal de la cabeza.

Hakan está decidido a terminar con Nazim. No sólo es un peligro para su matrimonio, pues Nehir sigue enamorada de él, sino que además tiene planes de casarse con su propia hermana y eso no lo puede permitir. Hakan cree que lo hace para vengarse y no sabe cómo quitárselo de encima. Así que recurre a su vieja escuela y ordena a sus hombres que se encarguen de él para que nunca más le pueda molestar. Sus hombres han manipulado el coche de Nazim para que sufra un accidente y librarse de él.

Pero con lo que Hakan no contaba es que sería su propia hermana la que conduciría el coche porque tenía el suyo en el taller y Nazim se lo ha dejado. Hakan escucha por teléfono con angustia cómo su hermana es la víctima de una accidente que tenía pensado para Nazim.