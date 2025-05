El amor oculto de Martina por Gabriel sale a la luz: Paula los sorprende y promete guardar silencio

Martina y Gabriel están muy enamorados y aprovechan para besarse en el jardín creyendo que están solos. Pero Paula los sorprende en actitud cariñosa y se queda en shock. No se esperaba que su suegra pudiera tener un romance oculto. En ese momento aparece Rogelio, que está buscándola, y Paula disimula asegurando que está hablando con Gabriel y está en el jardín viendo la luna. Mientras tanto, la matriarca de los Iturbide se esconde para no ser vista por el heredero de la familia.

Martina se muestra muy preocupada al ver que Paula los ha descubierto. Teme que pueda contárselo a Rogelio o al resto de la familia. Sin embargo, la joven le promete ser discreta y le resta importancia a lo ocurrido: "Yo solo buscaba a Lucas, ni vi ni oí nada", le asegura.

Aun así, Paula no puede evitar contarle el secreto a Cecilia: "La señora Martina tiene novio y es Gabriel", le dice entre risas, revelando que la madre de su esposo estaba muy asustada tras ser descubierta besándose con su pareja.

Para limar asperezas y asegurarse de que Paula no revele lo sucedido, Martina la invita a pasar un día en un spa juntas. Paula acepta. Durante una sesión de belleza, la matriarca de los Iturbide le confiesa que se siente "vulnerable" por lo ocurrido y le revela que su historia con Gabriel se remonta a muchos años atrás. Además, le comenta que su intención es contárselo a sus hijos cuando se sienta preparada, aunque teme que no lo acepten.

Paula la anima a dejar de preocuparse por la opinión de sus hijos y le asegura que no necesita pedir permiso para buscar su felicidad. "La vida ha sido muy dura para ti, y eres una gran mujer. Esta es una gran oportunidad para dejar de vivir por los demás y empezar a pensar en ti misma", le dice, prometiéndole guardar el secreto.

Por otro lado, Martina recibe una llamada de Gabriel. Le confiesa que está intranquila por haber sido sorprendidos por Paula. Él la anima a no guardar el secreto por más tiempo y a hablar con sus hijos, pero ella aún no se siente preparada. Le pide que no la presione, especialmente ahora que ha descubierto que su hijo Fernando le ha pedido el divorcio a Imelda y prefiere esperar a que las aguas se calmen. Terminan la conversación confesándose su amor.