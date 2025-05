Lucas se rebela contra Paula tras la muerte de Erika

Lucas está abatido por la muerte de su madre. Paula recuerda la promesa que le hizo a Erika en su lecho de muerte: le prometió que cuidaría de su hijo, aunque es consciente de que nunca podrá reemplazar el amor de una madre.

Se celebra el funeral por Erika, y la familia Iturbide al completo acompaña a Lucas y a Rogelio en este duro momento. El pequeño está roto de dolor.

Rogelio se responsabiliza del pequeño. Es su padre y lo colma de atenciones para que sobrelleve de la mejor forma posible la pérdida de su madre. Lucas se muestra feliz junto a él, pero no ocurre lo mismo con Paula. Comienza a comportarse de forma extraña con ella. Siempre ha sido un niño educado y ha querido con locura a la mujer de su padre, pero, con la muerte de Erika, no deja de faltarle al respeto. Sin embargo, Paula no se lo toma a mal. Comprende que el pequeño está sufriendo y que deben ser comprensivos con él.