La obsesión de Loki acaba en doble tragedia: apuñalamiento de Menekse y muerte de Loki

Menekse se ha presentado en la casa de Nare, arruinando el final de la pedida de mano del que ya es su ex esposo. O eso piensa ella, ya que en el interior han seguido festejando el amor de Nare y Sancar.

Menekse sigue pensando la mejor forma de que Sancar vuelva con ella y, a pesar de que sigue adelante con el falso embarazo, busca otra manera de atraer a Sancar. Pero hay alguien de quién pensaba que se había olvidado pero no: Loki.

La furia de Loki porque Menekse no sea suya es palpable y ha enloquecido. La persigue desde hace tiempo, pero ahora la acorrala en su propia casa. Loki lleno de furia le dice: "si no estás conmigo, no estás con nadie" y le asesta una puñalada en la barriga, descubriendo que el embarazo es falso.

A pesar de eso sigue apuñalándola, hasta que aparece Sahra y le da con una piedra por la espalda, lo que le hace caer inconsciente. ¿Cómo encubrirán todo lo ocurrido?