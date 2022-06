Nare rompe el corazón de Gediz al rechazar sus sentimientos: "No quiero que se rompa vuestra amistad"

Gediz y Elvan se han unido para sacar a Nare de la casa de Sancar. La cuñada de Efeoglu ha ayudado a Gediz después de escuchar la historia de Nare.

Gediz aprovecha esta alianza para declararse a Nare cuando la lleve a un lugar seguro, lo que no esperaba es que ella reaccionase de esta manera. Los sentimientos que tiene hacia él no son más que de amistad y lo que no quiere es que Gediz y Sancar se conviertan en enemigos. Pero Gediz no entiende la postura de Nare, por eso le confiesa quién es el responsable de su secuestro y posterior herida de bala.

