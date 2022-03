Nare se entera de los verdaderos motivos por los que Sancar no hizo nada 8 años antes

Akin sigue manipulando a la hermana de Gediz y le pide que robe todo el dinero y así poder huir del país. Y efectivamente así lo hace, pero en este caso con la complicidad de Nare de una manera muy especial.

Por otro lado, Kavruk miente a Sancar sobre el paradero de las chicas, lo que mosquea un poco a Sancar que no se lo cree del todo. En realidad Kavruk no sabía que Nare y Melek estaban huidas de manera falsa, simplemente se las encontró en el olivar.

Mientras Kavruk vuelve al olivar para decirle a Nare que Sancar las busca, esta comienza a quemar todas las cartas de amor que Sancar le escribía y que Kavruk le relató a su hija. Pero justo cuando iba a empezar llega Kavruk para decirle que es Sancar quién las busca y no Akin.

Como Sancar no se había creído a Kavruk decide avisar a Gediz para trazar un plan y descubrir a Nare, lo que no esperaba es que Nare se enterase de la verdad. Gediz le relata a Nare que en realidad Sancar si la creyó pero que no quiso hacer nada porque si no mataría a Akin y la perdería para siempre.

¿Cómo habrá reaccionado Nare ante esta declaración?