Gediz y Nare, pura complicidad

Müge no puede creer lo que le ha dicho Nare y rompe a llorar. Es algo impensable que su pareja haya echo eso, pero la peor parte se la lleva Gediz, que ve a su hermana destrozada y sin poder hacer nada.

Como siempre, su mejor consuelo es Nare y esta decide ayudar al que considera un gran amigo. Por eso acude a su coche e intenta hacerle entrar en razón. Ambos siguen teniendo una fuerte complicidad y se sienten muy seguros el uno con el otro, por eso dentro del coche todo es paz.

Pero en un momento de calma, Gediz saca la carta en la que Nare explica que se iba (falsamente) y este le pide explicaciones. No sobre la huida si no por no haberse enterado antes. ¿No eran tan amigos?