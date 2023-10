La relación entre Sara y Juan del Monte se resiente debido a sus diferencias profesionales

Durante la mañana Juan y Sara han tenido un cruce de palabras en la empresa que no le han gustada nada a Sara. Juan ha llegado a decir que Sara buscaba la quiebra de la empresa y ha dudado de su profesionalidad. A Sara esto le ha dolido mucho, porque cree que Juan no confía en su trabajo.

Por la noche, como si nada hubiera pasado, Juan intenta tener un momento de intimidad con su pareja, pero Sara no se siente cómoda. Aunque Juan insiste que no se debe mezclar trabajo con vida personal, Sara no es capaz de separar ambas cosas, sobre todo después de lo ocurrido en la empresa por la mañana. Juan se disculpa, pero asegura que nada tiene que ver lo ocurrido en el trabajo con su relación. Sara está dolida porque siente que Juan no confía del todo en ella. La relación entre ambos se sigue deteriorando según van pasando los días.