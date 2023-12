En La herencia ninguno de los matrimonios de Santa Catalina se libra de peleas y discusiones

En la hacienda Santa Catalina, la armonía en las relaciones personales de sus habitantes no siempre es la mejor. El amor y el desamor cambia de lado con cierta frecuencia y el resultado final es incierto. Juan y Julieta se han casado, pero antes ya tuvieron sus serias diferencias, sobre todo cuando Sara irrumpió en la vida de ambos. Aunque quizá el futuro de su matrimonio no sea lo duradero que Julieta desearía.

El caso es que Juan de quien realmente está enamorado es de Sara y el cariño es mutuo. El hijo mayor de los Del Monte llegó a romper su compromiso con Julieta tras la llegada de Sara. Desde el principio hubo química entre ambos. Aunque no han formado un matrimonio, todo hacía indicar que sí lo harían, pero entonces Juan recibió una noticia impactante que le obligó a romper también con Sara. Ella no se lo tomó demasiado bien y la pelea entre ambos fue grande.

Pero no son la única pareja en apuros. Jessica la hija menor de Próspero y Rosa se ha casado con Bryan, uno de los peones de la hacienda. Él no estaba muy convencido de la boda ya que es un joven inseguro que siempre pensó que no estaría a la altura de Jessica; pero ella insistió aunque sus padres se oponían al enlace. Ahora, tiempo después, se ha demostrado que ese matrimonio era un error. Jessica termina pidiendo el divorcio a Bryan.