Octavio tiene un encargo muy delicado para Carmelo

Los planes de Octavio para intentar alejar a Rafael de Fernanda no están funcionando. En principio había contado con Brenda, pero ella ha decidido regresar a México D.F y no es alternativa. Además, se ha descubierto que el hijo de Isabela no es de Rafael, por lo que tampoco puede contar con esa baza.

Octavio además tiene un serio problema. Sandra se ha dado cuenta de que está interesado en Fernanda. Ahí es donde entra Carmelo. Octavio le hace un encargo muy peligroso.