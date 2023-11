Kenan renuncia a los Cibranoglu para vivir con Zülüf y su familia

Kenan ya no está dispuesto a vivir bajo el mismo techo que Kevsa. No soporta la maldad de la que creía que era su madre. No da crédito que la matriarca de los Cibranoglu haya ordenado a unas reclusas dar una paliza de muerte a Zeliha.

Kenan decide renunciar a la que hasta ahora era su familia y se va de la mansión acompañado de su verdadera madre Ismihan. El joven busca refugio en casa de Bedir. Quiere vivier con su mujer Zülüf.

Kenan admite ante Bedir que la enemistad entre las dos familias nunca acabará y que él ha elegido vivir con su esposa. El marido de Zeliha accede a que su yerno se mude a su hogar.