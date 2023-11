Zülüf y Kenan: una montaña rusa de emociones en su apasionante historia de amor llena de altibajos

Zülüf es hija de Bedir, el hombre que ha estado en prisión 15 años acusado injustamente de matar a Ahmet, el patriarca de la familia Cibranoglu.

La joven acude a una entrevista para trabajar en un museo y allí conoce, de manera casual, a Kenan, el hijo del Ahmet. La química entre ellos es innegable. Los jóvenes se sienten atraídos el uno por el otro y Kenan no duda en dar a Zülüf algunos sabios consejos para que el puesto de trabajo sea suyo.

La hija de Bedir, agradecida, accede a mostrarle el museo y a explicarle las historias sorprendentes sobre los mosaicos y ruinas que se encuentran en el lugar. Ambos se sienten fuertemente atraídos, pero lo que no saben es que sus familias están enemistadas, por lo que iniciar una relación sentimental en estas circunstancias no será fácil.

Al final, los jóvenes deberán casarse por obligación para evitar un derramamiento de sangre entre sus familias. La huida del hermano de Zülüf, Müslüm, con la hermana de Kenan, Nefise, ha sido la causa principal de este pacto entre Bedir y Kevsa.

La ceremonia civil se oficia en la mansión de los Cibranoglu y ambas familias presencian el enlace sin gran emoción, salvo el hermano mediano de Kenan, Ökkes, que decide quedarse en casa ahogando sus penas en alcohol.

Tras celebrarse la boda entre Zülüf y Kenan y Nefise y Müslüm, Ökkes pierde los nervios una vez más y, fruto de su odio hacia Bedir, acaba disparándole.

Afortunadamente, su vida no corre peligro y todo queda en un susto. Pero, Zülüf no puede olvidar lo ocurrido y entrega el anillo de casada a Kenan. No quiere saber nada de él ni de su familia.

Al final, Zülüf perdona a Kenan y accede, por voluntad propia, a instalarse en la mansión de los Cibranoglu al entregar su marido a Ökkes ante la policía por disparar contra Bedir. La joven se siente muy agradecida con su marido y le pide, también, que investigue la muerte de Ahmet porque está convencida de que su padre Bedir no tuvo nada que ver con su asesinato.

La hija de Zeliha y Kenan están cada vez más unidos tanto es así que el joven decide llevar a su mujer a una cena de trabajo. Cuando le preguntan sus socios cómo se conocieron, el hijo de Kevsa no duda en contarles con todo lujo de detalles cómo surgió el flechazo entre ellos.

Zülüf se queda sorprendida al escuchar hablar a su marido sobre ella. Kenan no deja de mirarla embelesado. Vuelve a haber química entre ellos.

Kenan está cada vez más enamorado de Zülüf y ya no puede disimularlo. El hermano de Ökkes decide regalar a su mujer un precioso colgante.

Para la ocasión, le prepara una ceremonia especial para demostrarle su amor y compensar así su enlace atípico que nada tiene que ver con la boda con la que la hija de Zeliha había soñado.

Zülüf, que ha intentado disimular sus sentimientos hacia Kenan durante todo este tiempo, ya no puede más. La gratitud de su marido hacía ella y su familia, ha hecho que la joven se sincere con el hijo de Ismihan y le confiesa cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia él.

Le revela que le quiere con todo su corazón y que él es una persona muy importante en su vida. El hermano de Nefise está emocionado al escuchar de boca de su esposa que ella, también, siente lo mismo por él.