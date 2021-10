"Veo a Harun por todas partes": Yaren explica por qué intentó suicidarse

Yaren está desesperada tras la muerte de Harun y no ve mejor alternativa que desaparecer. Por eso, cuando Füsun le envió una horca, no dudó en usarla para quitarse la vida. Por suerte, Azat se dio cuenta de que su hermana no estaba y consiguió salvarle la vida, pero Yaren sigue preocupada.

Ahora que Füsun sabe que fue ella quien asesinó a Harun, Yaren está convencida de que no parará hasta conseguir vengarse: "Esa mujer hará que alguien de esta familia pague el precio", ha dicho preocupada.

¿Qué otra alternativa tiene? Descúbrelo en el vídeo.