El hijo de Reyyan y Miran es secuestrado sin piedad

Miran y Reyyan están viviendo el momento más doloroso de su vida. Tras haber conseguido dar a luz a su primer hijo, Reyyan ha visto cómo unos hombres lo secuestraban sin piedad.

Azize, que había retenido a Cihan y a Füsun con la intención de vengarse tras el asesinato de su hijo, se ha visto obligada a liberarlos al enterarse de la trágica noticia.

"Hasta que no me dejes libre, no recuperarás a Umut", ha declarado Füsun.

