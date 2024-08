Ömer reclama sus derechos como padre y Gülru sufre una complicación en su embarazo

Ömer acude a la mansión de los Sipahi con su abogado. Tiene una oferta que hacer a Gülru. Si confiesa por escrito que él es el padre del bebé y le concede sus derechos como su progenitor, no se verán las caras en los juzgados. Pero, la hija de Salih no está dispuesta a firmar nada y le manifiesta que no tiene ningún derecho sobre el hijo que está esperando. De repente, Gülru siente un fuerte dolor abdominal y comienza a sangrar.

Ömer traslada a la joven hasta el hospital para que le realicen un chequeo. Parece que todo ha quedado en un susto y la vida de su bebé no corre peligro. Cuando la ginecóloga le está realizando una ecografía, el hijo de Cahide se queda embelesado mirando el monitor. En ese momento, llega Cihan y pide a Ömer que se marche de allí.

Gülru recibe el alta y se recupera en la mansión de los Sipahi. La doctora le ha aconsejado que evite el estrés, que realice menos actividad física y que descanse más y eso es lo que va a hacer a partir de ahora. Su hermana Mesude está con ella y se va encargar de cuidarla hasta que se recupere.

La mujer de Cihan necesita desahogarse con alguien y le confiesa a su hermana lo que sucedió en el hospital cuando la estaban realizando una ecografía. Le explica que, por un segundo, le pareció que Hekimoğlu y ella eran una familia feliz y reconoce que le hubiera encantado que fuera real. Y, es que la diseñadora de moda, aunque lo niegue, sigue muy enamorada del médico, aunque teme que, ahora, que ha visto a su hijo, Ömer luche por su paternidad hasta el final.