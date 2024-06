Cihan se presenta por sorpresa en la fiesta de cumpleaños de su hermana Gülfem y Ömer queda deslumbrado con Gülru

Gülfem cumple años y Ömer ha decidido prepararle una fiesta de aniversario. Se trata de una celebración por todo lo alto a bordo de un yate que va a surcar las aguas del Bósforo. Es una fiesta sorpresa y todo el mundo importante del mundo de la moda se ha dado cita allí. Aunque al principio Gülfem estaba algo confundida, luego se ha ido relajando y ha comenzado a disfrutar de su celebración. Es el momento de pasar una bonita velada junto a Ömer y a sus amigos y mostrarle a todo el mundo que ambos pueden empezar a formar una buena pareja.

Gülru también ha querido poner su granito de arena en la celebración y se ha presentado en el barco acompañada ni más ni menos que por Cihan, el hermano de Gülfem. Es la primera vez en muchísimos años que Cihan celebra el cumpleaños de su hermana y también hacía muchísimo tiempo que no salía de su habitación. Cuando Gülfem ve a su hermano a bordo del barco no sabe muy bien cómo reaccionar. Por un lado está feliz de poder tenerle allí y por el otro comienza a escuchar comentarios de otras personas sobre Cihan. Gülru lo ha hecho con la mejor intención, pero Gülfem no esperaba encontrarla allí.

Además, Gülru se ha presentado radiante y con sus mejores galas. Está espléndida y eso no pasa desapercibido a Ömer que no puede evitar fijarse en ella. Ömer queda impresionado no sólo por la belleza de Gülru sino por su alegría, desparpajo y sinceridad.