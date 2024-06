El carísimo collar de la hermana de Gülru que desata la guerra con Gülfem

Yonca, la hermana de Gülru tiene aires de grandeza. Se ve en el futuro siendo la mujer de alguien poderoso y con dinero. Cuando se cruza en el camino de Taner, piensa que es su gran oportunidad. Taner es el sobrino de Ömer. Un chaval consentido y caprichoso con mucho dinero que está enfrentado a su padre, un tipo violento y amargado.

Taner sobre todo está enfadado con sus padres y su familia, por lo que siempre aprovecha cualquier ocasión para hacerles enfadar. Además es un mujeriego. La vida de Taner y Yonca se cruzan y él se encapricha con ella. Intenta impresionarla y para ello no sólo la lleva a sitios caros en un coche de lujo, sino que termina regalándola un collar carísimo. Cuando su familia se entera, monta en cólera y pide que devuelva el collar para recuperar el dinero.

Cahide, la abuela de Taner, está decidida a recuperar el dinero de ese carísimo collar, por lo que acude a Ömer para pedirle que interceda en el problema. Ömer no se quiere involucrar y le reprocha que no tenga mayor empatía con su propio nieto. Como Ömer no parece estar muy por la labor, Cahide acude a ver a Gülfem para pedirle que exija a Yonca que devuelva el collar si no quiere que la despidan.

Todo se complica cuando la hermana de Gülru se niega a devolverlo, argumentando que es un regalo que Taner le hizo a ella y que nadie tiene derecho a quitársela. La presión sobre la familia Çelik es grande, pues las hermanas quieren a toda costa que su padre se entere de lo que está pasando. Gülru está muy molesta con su hermana por la gran cantidad de problemas que el esta causando con Gülfem.