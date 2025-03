Paula Bernal, la mujer que sueña con formar la familia que ella nunca pudo tener

Paula Bernal es una mujer independiente, dinámica, muy trabajadora y siempre está llena de energía. Vive en la Ciudad de México, estudió música en el Conservatorio Nacional y vive de su carrera tocando y cantando en bares y eventos. La música es su gran pasión y el lugar donde acude para buscar refugio cuando lo necesita. Paula es una mujer bondadosa que no soporta las injusticias y vive anhelando tener la familia que perdió cuando murieron sus padres.

Su vida da un giro que no imagina cuando se casa con Rogelio Iturbide y revoluciona a su familia política con su forma de actuar, sus ideas y su alegría. Tiene en su suegra, Martina Rangel un enemigo formidable que no le va a dar tregua mientras ella siga siendo la mujer de su hijo Rogelio, pues no aprueba so repentina boda.

La actriz que da vida a Paula Bernal es Alejandra Robles Gil Pérez que nació en la Ciudad de México en 1989. Ha protagonizado numerosas telenovelas entre las que destaca 'Corazón indomable', 'La gata', ?Que te perdone Dios' o 'Contigo, sí', entre otras muchas. Es una de las actrices más populares del país y acumula más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram @alejandraroblesgil.