El sorpresón de Ignacio al descubrir que Cecilia sigue embarazada

El matrimonio entre Ignacio y Cecilia saltó por los aires después de la enésima bronca entre ellos dos. El carácter de Ignacio es claramente incompatible con una relación estable y Cecilia no podía soportarlo más. Poco tiempo después Ignacio supo que su mujer estaba embarazada de él y le pidió a Cecilia regresar juntos y darle a ese niño un padre para que no sufriera lo que el propio Ignacio sufrió. Pero Cecilia no quiere regresar con él y lo que es más importante, no quiere que su hijo crezca en un ambiente de violencia como el que existía en su matrimonio. Así que le dice a Ignacio que ya no hay bebé, que ha abortado. Ignacio se pone como un loco y se marcha desesperado. Cecilia sabe que no lo ha hecho bien, pero quiere ganar tiempo y luego decidirá cómo afrontar la situación.

Pues bien, el tiempo ha pasado e Ignacio acaba viendo a Cecilia en su casa y la ve muy embarazada. Es evidente que Cecilia le mintió sobre la interrupción del embarazo y ahora quiere saber una explicación. Cecilia sabe que se la debe y le explica los motivos que la llevaron a mentirle.