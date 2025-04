Rogelio intenta que Martina acepte a Paula y organiza una tradicional pedida de mano pero su madre no se lo va a poner fácil

Después de la enorme sorpresa que causó en la familia Iturbide la repentina boda de Rogelio, las cosas no hacen más que complicarse. Martina sigue emperrada en romper esa relación y además ha decidido apostar por el futuro matrimonio de su hijo Fernando con Imelda. Los mundos de Paula y Martina siguen chocando.

Rogelio intenta hacer las cosas bien y sigue empeñado en lograr que su madre termine aceptando a Paula como su esposa. Por eso ha organizado una pedida de mano, como se ha hecho en la casa siempre. la idea es que Martina vea que Paula y Rogelio están dispuestos a poner de su parte para que la relación cuente con la bendición de la matriarca familiar. Pero Martina no se lo va a poner fácil. Tampoco Imelda, que está despechada por no haber logrado que Rogelio se enamore de ella. Ahora que se va a casar con su hermano Fernando, Imelda intenta dejar siempre en mal lugar a Paula.

Por si fuera poco, Óscar el hombre obsesionado con paula y que ya apuñaló a Rogelio, la sigue acosando incluso en Morelia. Paula ha logrado que la policía lo detenga, pero está preocupada por si vuelve a aparecer. La tía de Paula le dice que debe de hablar del asunto con Rogelio, pero ella no está del todo convencida. Si cuando apuñalaron a Rogelio Martina responsabilizó a Paula del tema, no quiere ni pensar si se entera que este hombre la sigue acosando y no le ha dicho nada as Rogelio.