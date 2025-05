La relación entre Luis y su hermano al borde de la ruptura cuando Rogelio se entera de que está enamorado de Paula

Desde que Paula se cruzó en la vida de los Iturbide, Luis ha estado enamorado de ella. Todo se remonta al momento en el que Luis y su hermano Rogelio acudieron a un restaurante a celebrar la firma de un gran contrato y allí estaba Paula cantando en directo. Inmediatamente Luis quedó fascinado con ella, a pesar de que fue su hermano Rogelio el que tomó la iniciativa en la relación y acabó casándose con ella. Eso no ha evitado que Luis siga enamorado de la mujer de su hermano.

Rogelio ha escuchado últimamente algunos comentarios que le han hecho sospechar que su hermano estaba enamorado de su mujer. Por eso, no ha dudado en preguntárselo a la cara. A Luis esa pregunta le ha pillado por sorpresa y no ha sabido muy bien qué responder. Con titubeos, indecisiones y sin negarlo categóricamente, Rogelio se ha dado cuenta de los verdaderos sentimientos de su hermano hacia Paula. En un primer momento, Rogelio no ha reaccionado con brusquedad, pero la forma de actuar de su hermano no se la esperaba. Al día siguiente, llama a Luis a su despacho para recriminarle, siente que su propio hermano le ha traicionado y le exige que se marche de Morelia inmediatamente.

Luis se defiende; asegura que no siente nada por Paula y que Rogelio está exagerando, pero hay pocas dudas al respecto y los sentimientos de Luis para con la mujer de su hermano son muy fuertes. Por si fuera poco, Andrea, la novia de Luis, se enfada con él cuando toma la decisión de marcharse a Los Ángeles sin antes haberlo consultado con ella. El pobre Luis está en una muy difícil situación y no sabe cómo actuar.