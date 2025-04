Paula y Rogelio discuten acaloradamente... pero el amor termina por unirlos

Paula ha discutido con Rogelio por culpa de Óscar y decide acudir a la empresa de su esposo para intentar arreglar las cosas. El empresario está muy dolido por los comentarios de Imelda, quien asegura que su cuñada saludó con excesiva cordialidad al delincuente. Paula le explica que Óscar la tenía amenazada con una navaja y que, por esa razón, tuvo que mostrarse amable con él.

El hijo de Martina no entiende por qué Paula no le habló desde el principio sobre la existencia de Óscar, y le pide que sea más prudente, ya que su familia pertenece a la alta sociedad de Morelia, y sucesos como el ocurrido en la boda afectan negativamente tanto a su imagen como a sus negocios. Paula se ofende: no entiende por qué Rogelio solo parece preocuparse por las apariencias y decide pasar la noche lejos de la familia Iturbide.

Al día siguiente, Paula sale a cenar con Cecilia, quien le presenta a su amigo Ignacio. Ninguna de las dos imagina que el joven es hermanastro de Rogelio, el archienemigo oculto de la familia Iturbide.

Cuando Rogelio llega al restaurante y descubre que el amigo de Cecilia ha pagado la cena, se enfurece. No le agrada ver a su esposa en público acompañada por otro hombre. Sin embargo, Paula no cree haber hecho nada malo, lo que provoca una nueva discusión entre ellos. Cansada de los conflictos, Paula se plantea regresar a Ciudad de México con Cecilia y comenzar una nueva etapa allí abriendo una escuela de música.

El mayor de los hijos de Martina, al darse cuenta de que está a punto de perder a su esposa, busca reconciliarse con ella. Rogelio le propone pasar más tiempo juntos y la lleva a la casa de campo de su familia para pasar la noche juntos antes de la misa en memoria de su padre, don Hipólito, fallecido hace ya veinte años. En ese lugar, la pareja se reconcilia, habla de sus sueños y del futuro que quieren construir juntos. Paula le confiesa que su mayor deseo es abrir una escuela de música, y ambos se imaginan una vida con hijos.